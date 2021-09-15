Объём выявленной контрабанды наличных вырос в 10 раз

В период с января по август 2021 года Федеральная таможенная служба выявила контрабанду наличных на сумму 1,4 млрд рублей. По сравнению с 2019-м и 2020 годом этот показатель вырос в 10 раз, пишут «Известия». По итогам восьми месяцев текущего года по фактам контрабанды таможенными органами было возбуждено 65 уголовных дел.

Как отметил представитель службы, в 2020 году таких уголовных дел было 49. Он также уточнил , что чаще всего наличные пытаются провезти через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС) из России или обратно.

По словам представителя ФТС, увеличение показателя связано с выявлением деятельности группы лиц южной таможней в первом полугодии. Они несколько раз вывозили в Турцию наличные средства, сумма которых составила более 1,2 млрд рублей. В отношении контрабандистов были возбуждены два уголовных дела.

По остальным делам о контрабанде, как заверили в таможенной службе, сумма в среднем не превышает 2,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов подготовило законопроект о конфискации незаконно выведенной из России валюты. Изменение предлагается внести в статьи 193 и 193.1 Уголовного кодекса. В пояснительной записке к документу уточняется, что сейчас такая мера предусмотрена в отношении контрабанды денег, алкоголя и взрывчатых веществ, провозимых через границу. Поправки распространят её на случаи невозврата валютной выручки и переводов нерезидентам, в которых используются подложные документы.