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Объём выявленной контрабанды наличных вырос в 10 раз

08:11, 16 сентября 2021
Объём выявленной контрабанды наличных вырос в 10 раз Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В период с января по август 2021 года Федеральная таможенная служба выявила контрабанду наличных на сумму 1,4 млрд рублей. По сравнению с 2019-м и 2020 годом этот показатель вырос в 10 раз, пишут «Известия». По итогам восьми месяцев текущего года по фактам контрабанды таможенными органами было возбуждено 65 уголовных дел.

Как отметил представитель службы, в 2020 году таких уголовных дел было 49. Он также уточнил, что чаще всего наличные пытаются провезти через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС) из России или обратно.

По словам представителя ФТС, увеличение показателя связано с выявлением деятельности группы лиц южной таможней в первом полугодии. Они несколько раз вывозили в Турцию наличные средства, сумма которых составила более 1,2 млрд рублей. В отношении контрабандистов были возбуждены два уголовных дела.

По остальным делам о контрабанде, как заверили в таможенной службе, сумма в среднем не превышает 2,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов подготовило законопроект о конфискации незаконно выведенной из России валюты. Изменение предлагается внести в статьи 193 и 193.1 Уголовного кодекса. В пояснительной записке к документу уточняется, что сейчас такая мера предусмотрена в отношении контрабанды денег, алкоголя и взрывчатых веществ, провозимых через границу. Поправки распространят её на случаи невозврата валютной выручки и переводов нерезидентам, в которых используются подложные документы.

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