https://static.news.ru/photo/2d6b0516-5f7e-11ea-84df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство финансов подготовило законопроект о конфискации незаконно выведенной из России валюты. Изменение предлагается внести в статьи 193 и 193.1 Уголовного кодекса.

В пояснительной записке к документу уточняется, что сейчас такая мера предусмотрена в отношении контрабанды денег, алкоголя и взрывчатых веществ, провозимых через границу. Поправки распространят её на случаи невозврата валютной выручки и переводов нерезидентам, в которых используются подложные документы.

Ранее стало известно, что в марте министерство финансов закупит минимальное с начала действия бюджетного правила количество валюты — на 133,3 млрд рублей. Ежедневно на покупку иностранной валюты будет направляться 6,3 млрд руб.

3 марта глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил закрепить в Конституции конфискацию имущества в качестве меры уголовного наказания, писал NEWS.ru.