Тонны психотропных чернил задержали на таможне в Подмосковье

Почти три тонны полиграфических чернил, в составе которых нашли психотропные вещества, изъяла таможня Московской области. Партия канистр по пять литров каждая попала в Россию из Эстонии. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу таможни региона.

Гамма-бутиролактон, который нашли в чернилах, запрещён в России без лицензии на его оборот. Поставщик указанной партии товара не имел такой лицензии, тем более на такие объёмы. О наличии в чернилах запрещённого препарата таможня узнала, проведя экспертизу товара.

Возбуждено уголовное дело по п. «б», ч. 4, ст. 229.1 УК России «Контрабанда наркотических средств».

31 августа сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали группу наркоторговцев с партией синтетических веществ. Её стоимость превышает 50 млн рублей. Молодые люди в возрасте от 19 до 21 года заказывали запрещённые вещества в Интернете. Они контрабандой доставлялись из Китая и с материковой части России.