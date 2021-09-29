Тонны психотропных чернил задержали на таможне в Подмосковье

Почти три тонны полиграфических чернил, в составе которых нашли психотропные вещества, изъяла таможня Московской области. Партия канистр по пять литров каждая попала в Россию из Эстонии. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу таможни региона.
Гамма-бутиролактон, который нашли в чернилах, запрещён в России без лицензии на его оборот. Поставщик указанной партии товара не имел такой лицензии, тем более на такие объёмы. О наличии в чернилах запрещённого препарата таможня
Возбуждено уголовное дело по п. «б», ч. 4, ст. 229.1 УК России «Контрабанда наркотических средств».
31 августа сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали группу наркоторговцев с партией синтетических веществ. Её стоимость превышает 50 млн рублей. Молодые люди в возрасте от 19 до 21 года заказывали запрещённые вещества в Интернете. Они контрабандой доставлялись из Китая и с материковой части России.