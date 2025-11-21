Такой оливье можно есть тазиками и не поправиться: готовим на Новый год по-новому с кремовой заправкой — вкус просто отпад

Классический салат оливье может быть лёгким, свежим и современным, если заменить традиционный майонез на нежную заправку из авокадо и йогурта. Получается сытно, ароматно и полезно — отличный вариант для праздничного или повседневного стола.

Для приготовления понадобятся: 150 г отварного мясного филе (говядина) и 150 г ветчины из индейки, 2 больших отварных картофелины, 2 средние моркови, 4–5 варёных яиц, 1 большой свежий огурец, 3 средних маринованных огурца, половина пучка зелёного лука, половина пучка свежего укропа, 1 банка консервированного зелёного горошка, соль и чёрный молотый перец по вкусу.

Современная заправка: мякоть одного спелого авокадо соедините с 3–4 столовыми ложками натурального йогурта, добавьте щепотку соли, немного лимонного сока, чеснок и щепотку чёрного перца. Взбейте до кремовой однородной консистенции — она станет лёгкой и ароматной альтернативой майонезу. Все ингредиенты салата нарежьте аккуратными кубиками, зелень измельчите, добавьте горошек и тщательно перемешайте с заправкой. Салат получается нежным, сливочным, но не тяжёлым, с яркими свежими оттенками вкуса.

