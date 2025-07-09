Сырный каприз — не влезай, если не фанат: пицца для души и живота

Сырный каприз — не влезай, если не фанат: пицца для души и живота

Иногда так хочется устроить себе маленький праздник — вот просто взять и запечь дома настоящую итальянскую «Четыре сыра». Ароматная, тянущаяся, с хрустящей корочкой — я такое баловство разрешаю себе без капли вины.

Ингредиенты для теста

мука — 2 стакана

вода — 1 стакан

сухие дрожжи — 7 г

соль — 1 ч.л.

сахар — 1 ст.л.

оливковое масло — 3 ст.л.

Для начинки

моцарелла — 100 г

гауда — 100 г

пармезан — 100 г

дор блю — 100 г

базилик — по вкусу

Замешиваю мягкое дрожжевое тесто, даю немного подойти, а пока натираю сыры и ломаю моцареллу руками. Тесто раскатываю тонко, укладываю на пергамент, сверху выкладываю все четыре вида сыра без разбора — чем хаотичнее, тем вкуснее. Выпекаю при 200 градусах до румяности, украшаю листиками базилика — и всё, сырный пир готов. Мягко говоря, удержаться сложно!

Устали от обычной яичницы и омлетов? Эти хрустящие яичные конверты с сырной начинкой станут вашим новым любимым завтраком.