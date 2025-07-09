Сырный каприз — не влезай, если не фанат: пицца для души и живота

Иногда так хочется устроить себе маленький праздник — вот просто взять и запечь дома настоящую итальянскую «Четыре сыра». Ароматная, тянущаяся, с хрустящей корочкой — я такое баловство разрешаю себе без капли вины.
Ингредиенты для теста
- мука — 2 стакана
- вода — 1 стакан
- сухие дрожжи — 7 г
- соль — 1 ч.л.
- сахар — 1 ст.л.
- оливковое масло — 3 ст.л.
Для начинки
- моцарелла — 100 г
- гауда — 100 г
- пармезан — 100 г
- дор блю — 100 г
- базилик — по вкусу
Замешиваю мягкое дрожжевое тесто, даю немного подойти, а пока натираю сыры и ломаю моцареллу руками. Тесто раскатываю тонко, укладываю на пергамент, сверху выкладываю все четыре вида сыра без разбора — чем хаотичнее, тем вкуснее. Выпекаю при 200 градусах до румяности, украшаю листиками базилика — и всё, сырный пир готов. Мягко говоря, удержаться сложно!
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