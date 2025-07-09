Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 июля 2025 в 11:00

Сырный каприз — не влезай, если не фанат: пицца для души и живота

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Иногда так хочется устроить себе маленький праздник — вот просто взять и запечь дома настоящую итальянскую «Четыре сыра». Ароматная, тянущаяся, с хрустящей корочкой — я такое баловство разрешаю себе без капли вины.

Ингредиенты для теста

  • мука — 2 стакана
  • вода — 1 стакан
  • сухие дрожжи — 7 г
  • соль — 1 ч.л.
  • сахар — 1 ст.л.
  • оливковое масло — 3 ст.л.

Для начинки

  • моцарелла — 100 г
  • гауда — 100 г
  • пармезан — 100 г
  • дор блю — 100 г
  • базилик — по вкусу

Замешиваю мягкое дрожжевое тесто, даю немного подойти, а пока натираю сыры и ломаю моцареллу руками. Тесто раскатываю тонко, укладываю на пергамент, сверху выкладываю все четыре вида сыра без разбора — чем хаотичнее, тем вкуснее. Выпекаю при 200 градусах до румяности, украшаю листиками базилика — и всё, сырный пир готов. Мягко говоря, удержаться сложно!

Устали от обычной яичницы и омлетов? Эти хрустящие яичные конверты с сырной начинкой станут вашим новым любимым завтраком.

рецепты
еда
кулинария
блюда
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бывший советник раскритиковал решения Трампа по Украине
В Госдуме призвали не доверять материалам CNN c угрозами Трампа Путину
Генерал ответил на заявление ВСУ о сбитых 728 дронах России
Таджикистан выгнал афганских беженцев под угрозой ареста
На Украине пожаловались на рекордную атаку дронов
Воробьев рассказал о новшествах в сфере ЖКУ в Подмосковье
Ситуация в Курской области утром 9 июля: разгром элиты, бегство наемников
Возросло число пострадавших при атаке БПЛА на пляж в Курске
Погода в Москве в среду, 9 июля: рекордная жара с 1903 года, опасность
Указ о лишении гражданства главы УПЦ засекретили
Бойцы ВС России рассказали о захвате командира ВСУ
Захарова рассказала, что мешает урегулированию конфликта на Украине
В МИД призвали осудить теракты Киева в двух городах России
Мерц счел невозможным дипломатическое урегулирование на Украине
В Житомирской области горит аэродром ВСУ
Путешественникам дали советы, как уберечь себя от микробов в аэропорту
Алиев и Пашинян встретятся в Абу-Даби 10 июля
Россияне получили возможность мгновенно подтвердить участие в СВО
Сотрудники ГИБДД с сиренами выгнали волка из жилого района Башкирии
Эксперт дал прогноз по ценам на квартиры на ближайшие месяцы
Дальше
Самое популярное
Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!
Общество

Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!

Момент опознания тела Старовойта попал на видео
Общество

Момент опознания тела Старовойта попал на видео

Обстановка около дома Старовойта попала на видео
Общество

Обстановка около дома Старовойта попала на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.