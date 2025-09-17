Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 14:00

Сырные шарики фри с копченой паприкой! Эта закуска улетает за минуту — просто и вкусно

Сырные шарики фри с копченой паприкой — это хрустящая золотистая корочка снаружи и нежнейшая расплавленная сырная начинка внутри. Идеальная закуска к пиву, просмотру фильма или внезапному приходу гостей. Они исчезают со стола мгновенно, а готовятся настолько просто, что справятся даже те, кто ни разу не держал в руках фритюрницу. Аромат копченой паприки придает им пикантность и легкую дымную нотку, которая сводит с ума всех сырных фанатов.

Вам понадобится: 200 г твердого сыра, 100 г моцареллы, 100 г сливочного сыра, 1 яйцо, 3 ст. л. муки, 1 ч. л. копченой паприки, 100 г панировочных сухарей, масло для фритюра. Натрите твердый сыр и моцареллу на мелкой терке, смешайте со сливочным сыром, яйцом, мукой и паприкой. Тщательно вымешайте до однородности. Сформируйте небольшие шарики, обваляйте их в панировочных сухарях. Разогрейте масло во фритюрнице или глубокой сковороде до 180 °C. Обжаривайте шарики партиями по 2–3 минуты до золотистого цвета. Выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы удалить излишки масла. Подавайте сразу же, пока сыр внутри тянется!

