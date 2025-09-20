Сырно-грибной лентяй: пирог на скорую руку из лаваша. Этот рецепт доказывает, что полезное может быть невероятно вкусным! Готовится за 35 минут из простых ингредиентов, не требует замеса теста и поражает сочной грибной начинкой с нежным сырно-творожным вкусом. Идеальный ужин для всей семьи!

Ингредиенты

Лаваш тонкий — 1 лист (90 г)

Шампиньоны свежие — 150 г

Творог 0% — 100 г

Сыр легкий (25%) — 100 г

Яйца — 2 шт.

Молоко 1,5% — 80 мл

Лук зеленый — 30 г

Соль, специи — по вкусу

Приготовление

Шампиньоны нарежьте пластинками, обжарьте без масла до испарения жидкости. Зеленый лук мелко порубите. В миске смешайте творог, тертый сыр, яйца, молоко, соль и специи. Форму застелите лавашом в 2 слоя, чтобы бортики закрывали края. Выложите грибы и зелень, залейте сырно-яичной смесью. Выпекайте 30 минут при 200 °C до золотистой корочки. Подавайте горячим. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили быстрый лаваш «Капустная бабка» с фаршем! Самый простецкий, но любимый.