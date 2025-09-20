«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
20 сентября 2025 в 06:00

Сырно-грибной лентяй: пирог на скорую руку из лаваша

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сырно-грибной лентяй: пирог на скорую руку из лаваша. Этот рецепт доказывает, что полезное может быть невероятно вкусным! Готовится за 35 минут из простых ингредиентов, не требует замеса теста и поражает сочной грибной начинкой с нежным сырно-творожным вкусом. Идеальный ужин для всей семьи!

Ингредиенты

  • Лаваш тонкий — 1 лист (90 г)
  • Шампиньоны свежие — 150 г
  • Творог 0% — 100 г
  • Сыр легкий (25%) — 100 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Молоко 1,5% — 80 мл
  • Лук зеленый — 30 г
  • Соль, специи — по вкусу

Приготовление

  1. Шампиньоны нарежьте пластинками, обжарьте без масла до испарения жидкости. Зеленый лук мелко порубите. В миске смешайте творог, тертый сыр, яйца, молоко, соль и специи.
  2. Форму застелите лавашом в 2 слоя, чтобы бортики закрывали края. Выложите грибы и зелень, залейте сырно-яичной смесью. Выпекайте 30 минут при 200 °C до золотистой корочки. Подавайте горячим. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили быстрый лаваш «Капустная бабка» с фаршем! Самый простецкий, но любимый.

лаваш
пироги
сыр
грибы
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились кадры эвакуации россиян из отеля в Анталье
В двух российских аэропортах сняли ограничения на полеты
ВС России за прошедшие сутки отразили три контратаки ВСУ
Трамп высказался о нежелании украинцев продолжать конфликт
Командование ВСУ бросило на несколько дней группу военных без связи и еды
В Росавиации рассказали, запретят ли перевозку пауэрбанков в самолетах
Названа одна из малоочевидных схем мошенничества
Российский фигурист чисто откатал программу в отборе к ОИ-2026
В части Амурской области ввели режим ЧС после инцидента на путях
ВСУ перебросили HIMARS к границе ДНР
На Камчатке произошел еще один ощущаемый подземный толчок
«Казнь» Макрона, война с Тимати, долги и ФНС: как живет Хабиб Нурмагомедов
В США дали Зеленскому совет, как избежать потерь в рядах ВСУ
Снег, морозы до минус 15: погода в России 22–28 сентября, где будет плюс 32
США планируют переводить Украине средства из замороженных активов РФ
Утро в Волгоградской области началось с массированной атаки ВСУ
Врач рассказал, когда мужчине следует заводить первого ребенка
Готовим осенние сырники по необычному рецепту: с яблоками и тыквой!
Водителя затонувшего в Забайкалье вездехода арестовали
Российские десантники лишили украинскую бригаду еды и воды
Дальше
Самое популярное
«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

Киркоров забрал детей из элитной школы в Дубае из-за Пугачевой
Шоу-бизнес

Киркоров забрал детей из элитной школы в Дубае из-за Пугачевой

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых
Семья и жизнь

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.