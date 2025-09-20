Сырно-грибной лентяй: пирог на скорую руку из лаваша. Этот рецепт доказывает, что полезное может быть невероятно вкусным! Готовится за 35 минут из простых ингредиентов, не требует замеса теста и поражает сочной грибной начинкой с нежным сырно-творожным вкусом. Идеальный ужин для всей семьи!
Ингредиенты
- Лаваш тонкий — 1 лист (90 г)
- Шампиньоны свежие — 150 г
- Творог 0% — 100 г
- Сыр легкий (25%) — 100 г
- Яйца — 2 шт.
- Молоко 1,5% — 80 мл
- Лук зеленый — 30 г
- Соль, специи — по вкусу
Приготовление
- Шампиньоны нарежьте пластинками, обжарьте без масла до испарения жидкости. Зеленый лук мелко порубите. В миске смешайте творог, тертый сыр, яйца, молоко, соль и специи.
- Форму застелите лавашом в 2 слоя, чтобы бортики закрывали края. Выложите грибы и зелень, залейте сырно-яичной смесью. Выпекайте 30 минут при 200 °C до золотистой корочки. Подавайте горячим. Приятного аппетита!
Ранее мы готовили быстрый лаваш «Капустная бабка» с фаршем! Самый простецкий, но любимый.