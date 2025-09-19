Празднование Дня города в Москве
19 сентября 2025 в 10:00

Этот рулет из лаваша станет хитом вашей кухни: всего 4 простых ингредиента

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот рулет из лаваша станет хитом вашей кухни: всего 4 простых ингредиента! Идеальное решение для быстрого перекуса, пикника или фуршета. Он поражает своим вкусом и сочностью, а готовится всего за несколько минут из простых и доступных ингредиентов. Идеальное сочетание нежных яиц, крабовых палочек и хрустящей корейской морковки.

Ингредиенты

  • Лаваш армянский (дрожжевой) — 1 большой лист
  • Яйца вареные — 5 шт.
  • Морковь по-корейски — 100–150 г
  • Крабовые палочки — 200 г
  • Кукуруза консервированная — 3–4 ст. л.
  • Укроп свежий — небольшой пучок
  • Майонез — по вкусу
  • Соль, перец черный молотый — по вкусу

Приготовление

  1. Вареные яйца и крабовые палочки натрите на крупной терке или мелко порубите. Добавьте к ним консервированную кукурузу, предварительно слив жидкость, и мелко нарезанный свежий укроп. Заправьте начинку майонезом, посолите и поперчите по вкусу, тщательно перемешайте. Разложите на столе лист лаваша. Равномерно распределите по всей поверхности тонкий слой корейской морковки.
  2. Сверху на морковку выложите подготовленную яично-крабовую начинку, аккуратно разровняйте ее ложкой. Плотно сверните лаваш в тугой рулет, стараясь не допустить пустот. Для пропитки заверните рулет в пищевую пленку и уберите в холодильник минимум на 30–40 минут. Перед подачей достаньте, освободите от пленки и нарежьте острым ножом на порционные кусочки. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили быстрый лаваш «Капустная бабка» с фаршем! Самый простецкий, но любимый.

лаваш
закуска
корейская морковь
крабовые палочки
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
