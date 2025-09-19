Этот рулет из лаваша станет хитом вашей кухни: всего 4 простых ингредиента

Этот рулет из лаваша станет хитом вашей кухни: всего 4 простых ингредиента! Идеальное решение для быстрого перекуса, пикника или фуршета. Он поражает своим вкусом и сочностью, а готовится всего за несколько минут из простых и доступных ингредиентов. Идеальное сочетание нежных яиц, крабовых палочек и хрустящей корейской морковки.

Ингредиенты

Лаваш армянский (дрожжевой) — 1 большой лист

Яйца вареные — 5 шт.

Морковь по-корейски — 100–150 г

Крабовые палочки — 200 г

Кукуруза консервированная — 3–4 ст. л.

Укроп свежий — небольшой пучок

Майонез — по вкусу

Соль, перец черный молотый — по вкусу

Приготовление

Вареные яйца и крабовые палочки натрите на крупной терке или мелко порубите. Добавьте к ним консервированную кукурузу, предварительно слив жидкость, и мелко нарезанный свежий укроп. Заправьте начинку майонезом, посолите и поперчите по вкусу, тщательно перемешайте. Разложите на столе лист лаваша. Равномерно распределите по всей поверхности тонкий слой корейской морковки. Сверху на морковку выложите подготовленную яично-крабовую начинку, аккуратно разровняйте ее ложкой. Плотно сверните лаваш в тугой рулет, стараясь не допустить пустот. Для пропитки заверните рулет в пищевую пленку и уберите в холодильник минимум на 30–40 минут. Перед подачей достаньте, освободите от пленки и нарежьте острым ножом на порционные кусочки. Приятного аппетита!

