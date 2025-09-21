Сырники уже надоели, но этот рецепт все изменил — готовлю с парой секретов

Сырники с ветчиной и сыром представляют собой питательный и сытный вариант завтрака, который сочетает нежность творожной основы и пикантный вкус мясной начинки. Это блюдо отличается простотой приготовления и позволяет создать полноценный прием пищи за короткое время. Сочетание белковых компонентов делает эти сырники идеальным выбором для начала дня.

Для приготовления потребуется 180 граммов творога 5% жирности, 100 граммов ветчины из курицы или индейки, 60 граммов легкого сыра, 1 яйцо, 30 граммов муки, свежая зелень, соль, перец и 3 грамма масла для жарки. Творог протирают через сито для однородности, ветчину и сыр нарезают мелкими кубиками, зелень измельчают. Все ингредиенты тщательно смешивают, формируют небольшие котлетки и обжаривают на хорошо разогретой сковороде с двух сторон до золотистой корочки. Секрет идеальных сырников заключается в использовании хорошо отжатого творога и минимального количества муки, что позволяет сохранить нежную текстуру. Важно не пережаривать сырники, чтобы сыр внутри остался мягким и тягучим. Для снижения калорийности можно запекать сырники в духовке при 180 градусах 15–20 минут.

Такие сырники являются сбалансированным блюдом, содержащим белок, кальций и минимальное количество углеводов. Они сохраняют форму при жарке и остаются сочными внутри благодаря правильному сочетанию ингредиентов.

