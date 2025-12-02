День матери
Сырники отменяю. Готовлю чвиштари по-грузински: кукурузная мука, сулугуни и 15 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Ищете идеальную закуску к просмотру фильма или к встрече друзей? Хочется чего-то хрустящего, сытного, но при этом необычного? Тогда грузинские кукурузные хлебцы чвиштари с сыром — это именно то, что вам нужно! В Грузии их готовят в специальной глиняной печке, но и на обычной сковороде они получаются невероятно вкусными. Эти золотистые лепешки с аппетитными пузырьками и вкраплениями расплавленного сыра покоряют с первого кусочка. Они идеально сочетают в себе легкую кислинку кукурузной муки, солоноватость сулугуни и ту самую идеальную хрусткость, которая заставляет тянуться за добавкой снова и снова. Это не просто еда, а настоящее кулинарное путешествие на Кавказ.

Вам понадобится: 200 г кукурузной муки, 100 г сыра сулугуни, 1 яйцо, 150 мл газированной воды, соль по вкусу и растительное масло для жарки. Сулугуни натрите на крупной терке. В миске смешайте кукурузную муку, яйцо и щепотку соли. Постепенно вливайте газированную воду, постоянно помешивая, до консистенции густой сметаны. Добавьте тертый сыр и аккуратно перемешайте. Тесто должно быть достаточно густым, чтобы держать форму лепешки. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла на среднем огне. Выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя небольшие лепешки толщиной около 1 см. Обжаривайте с двух сторон по 3–4 минуты до золотистой корочки под крышкой. Готовые хлебцы выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Подавайте их горячими, пока сыр внутри еще тянется. Идеальным дополнением станет мацони или простой йогурт с чесноком и зеленью. Эти хлебцы хороши и сами по себе, как самостоятельная закуска.

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики».

Проверено редакцией
