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14 июля 2025 в 08:00

Сырная закуска из обычных шампиньонов! Вкуснота из 4 продуктов за 20 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сырная закуска из обычных шампиньонов! Вкуснота из 4 продуктов за 20 минут! Запечённые шампиньоны — идеальная закуска для любого случая. Сочные шляпки, фаршированные ароматной смесью из обжаренных ножек с луком и нежной сметаной, покрытые тянущимся сыром, приятно удивят своим вкусом и простотой приготовления.

Ингредиенты

  • Шампиньоны крупные — 10 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Сметана — 2 ст. л.
  • Сыр твёрдый — 150 г
  • Соль — по вкусу
  • Зелень укропа — по вкусу
  • Вода — для противня

Приготовление

  1. У грибов аккуратно отделите ножки и выньте мякоть из шляпок. Мелко нарежьте ножки и лук, обжарьте на сковороде до мягкости, посолите. Добавьте сметану, прогрейте минуту. Всыпьте мелко нарезанный укроп и снимите с огня. Добавьте 2 ст. л. тёртого сыра, перемешайте.
  2. Фаршируйте шляпки полученной смесью, посыпьте сверху тёртым сыром. Выложите на противень, добавьте немного воды, чтобы не пригорело. Запекайте в духовке 25 минут при 180 °С. Подавайте горячими, пока сыр не остыл.

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простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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