Сырная закуска из обычных шампиньонов! Вкуснота из 4 продуктов за 20 минут

Сырная закуска из обычных шампиньонов! Вкуснота из 4 продуктов за 20 минут

Сырная закуска из обычных шампиньонов! Вкуснота из 4 продуктов за 20 минут! Запечённые шампиньоны — идеальная закуска для любого случая. Сочные шляпки, фаршированные ароматной смесью из обжаренных ножек с луком и нежной сметаной, покрытые тянущимся сыром, приятно удивят своим вкусом и простотой приготовления.

Ингредиенты

Шампиньоны крупные — 10 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Сметана — 2 ст. л.

Сыр твёрдый — 150 г

Соль — по вкусу

Зелень укропа — по вкусу

Вода — для противня

Приготовление

У грибов аккуратно отделите ножки и выньте мякоть из шляпок. Мелко нарежьте ножки и лук, обжарьте на сковороде до мягкости, посолите. Добавьте сметану, прогрейте минуту. Всыпьте мелко нарезанный укроп и снимите с огня. Добавьте 2 ст. л. тёртого сыра, перемешайте. Фаршируйте шляпки полученной смесью, посыпьте сверху тёртым сыром. Выложите на противень, добавьте немного воды, чтобы не пригорело. Запекайте в духовке 25 минут при 180 °С. Подавайте горячими, пока сыр не остыл.

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