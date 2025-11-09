Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
09 ноября 2025 в 04:45

Ужин за копейки и быстрее доставки пиццы — ароматная куриная печень с классной заливкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Мне нравится этот рецепт за его честную простоту — здесь не нужно сложных манипуляций или редких специй, чтобы получить по-настоящему вкусное блюдо. В нем идеально сочетаются доступность ингредиентов и скорость приготовления, что для меня, как для человека с плотным графиком, становится решающим фактором. А еще этот аромат тушеной печени с грибами, наполняющий кухню, напоминает мне о детстве и бабушкиных ужинах.

Готовлю так: 500 г куриной печени промываю, заливаю небольшим количеством горячей воды и томлю под крышкой 5 минут. 300 г шампиньонов режу пластинами и обжариваю на сухой сковороде 7 минут до золотистого цвета. Соединяю печень с грибами, добавляю соль и 3 г черного перца. Вливаю 70 мл молока — оно не дает печени стать резиновой и создает нежный соус. Довожу до кипения и сразу снимаю с огня. Посыпаю рубленой петрушкой и подаю с картофельным пюре или гречкой.

Ранее сообщалось о рецепте классического стейка по-американски. Это блюдо — идеальный выбор для тех, кто ценит насыщенный вкус и сочность мяса.

еда
рецепты
печень
грибы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пятеро детей, уход из театра, карьера: где сейчас Глафира Тарханова
Вучич планирует обратиться к США по щекотливому вопросу
Озвучена численность российских пенсионеров на октябрь этого года
Чучело Стармера сожгли в честь британского праздника
Как спасти кожу от сухости осенью и зимой: необычные советы врачей
Кадры с места страшной аварии на Крымском мосту появились в Сети
Захарова двумя словами охарактеризовала рекордное дезертирство в ВСУ
Президент Сирии приехал в США на встречу с американскими властями
Свет пропал в одном из крупных украинских городов
Биография, карьера, смерть: как жил народный артист России Владимир Симонов
Рабочий в Севастополе хотел убить коллегу из-за татуировки
На Западе осудили нелогичную и воинственную риторику Рютте
Фаза Луны сегодня, 9 ноября: достигаем успеха, заботимся о здоровье
ДТП в сердце Крыма унесло жизни двух человек
ВИЧ, импотенция и простатит: чем опасен трихомониаз, можно ли вылечить
«Благодарю Бога, что у меня такая жена»: история любви Овечкина и Шубской
«Стратегический автогол»: в Ирландии ответили Каллас на выпад в адрес РФ
Кромешная темнота на Украине: какие города остались без света, что известно
Преследовавшего детей мигранта депортировали из России
Умер народный артист РФ Владимир Симонов: причина смерти, последние дни
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.