Свиные отбивные в горчично-чесночном маринаде: сытное блюдо за 15 минут! Они станут настоящей звездой вашего стола. Двойная панировка в муке и яйце создает аппетитную корочку, сохраняя всю сочность мяса. Простой способ превратить обычную свинину в праздничное блюдо!

Ингредиенты

Свинина (шейка или корейка) — 1 кг

Яйца — 2 шт.

Горчица — 3 ч. л.

Чеснок — 3 зубчика

Мука — 5-6 ст. л.

Масло растительное — для жарки

Соль — по вкусу

Перец черный — по вкусу

Приготовление

Свинину нарежьте поперек волокон на порционные куски толщиной 2–3 см, отбейте через пищевую пленку. Смешайте горчицу, измельченный чеснок, соль и перец, обильно нанесите маринад на обе стороны отбивных и оставьте на 20–30 минут. Каждый кусок обваляйте в муке, затем окуните во взбитые яйца и обжаривайте на хорошо разогретом масле по 4-5 минут с каждой стороны под крышкой до золотистой корочки. Приятного аппетита!

