01 октября 2025 в 18:00

Свиные отбивные в горчично-чесночном маринаде: сытное блюдо за 15 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Свиные отбивные в горчично-чесночном маринаде: сытное блюдо за 15 минут! Они станут настоящей звездой вашего стола. Двойная панировка в муке и яйце создает аппетитную корочку, сохраняя всю сочность мяса. Простой способ превратить обычную свинину в праздничное блюдо!

Ингредиенты

  • Свинина (шейка или корейка) — 1 кг
  • Яйца — 2 шт.
  • Горчица — 3 ч. л.
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Мука — 5-6 ст. л.
  • Масло растительное — для жарки
  • Соль — по вкусу
  • Перец черный — по вкусу

Приготовление

  1. Свинину нарежьте поперек волокон на порционные куски толщиной 2–3 см, отбейте через пищевую пленку. Смешайте горчицу, измельченный чеснок, соль и перец, обильно нанесите маринад на обе стороны отбивных и оставьте на 20–30 минут.
  2. Каждый кусок обваляйте в муке, затем окуните во взбитые яйца и обжаривайте на хорошо разогретом масле по 4-5 минут с каждой стороны под крышкой до золотистой корочки. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили свинину «по-столовски» в сметанном соусе! Такая нежная, прям разваливается.

свинина
стейки
отбивные
простой рецепт
мясо
Ольга Шмырева
О. Шмырева
