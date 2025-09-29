Свинина с луком и картошкой: вкуснейший рецепт в духовке — просто выложить слоями

Свинина с луком и картошкой: вкуснейший рецепт в духовке — просто выложить слоями. Эта вкусная свинина под ароматной шубой из овощей и сметанного соуса станет главным блюдом на вашем столе. Нежное мясо, слои картофеля и пикантная заливка создают удивительно гармоничный вкус, который войдет в лучшие рецепты домашней кухни.

Ингредиенты

Свинина — 600 г

Лук репчатый — 2 шт.

Картофель — 3 шт.

Кетчуп — 3 ст. л.

Чеснок — 3 зубчика

Сметана — 7 ст. л.

Майонез — 2 ст. л.

Соль, перец черный — по вкусу

Масло растительное — для жарки

Приготовление

Мясо нарежьте небольшими кусочками, лук — полукольцами, а картофель — тонкими кружочками. Обжарьте мясо до румяной корочки, добавьте лук и пассеруйте до мягкости. В отдельной миске смешайте сметану, майонез, кетчуп, пропущенный через пресс чеснок, соль и перец. В форму для запекания выложите слоями: обжаренное мясо с луком, затем картофель. Равномерно полейте блюдо сметанно-чесночным соусом и запекайте в разогретой до 180 °C духовке 40–50 минут до мягкости картофеля и золотистой корочки. Приятного аппетита!

