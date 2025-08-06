Суперсырная лепешка из лаваша — взрыв вкуса за 5 минут приготовления

Эта суперсырная лепешка из лаваша готовится за 5 минут и гарантирует настоящий взрыв вкуса — баланс поджаренного хрустящего лаваша с кремовой начинкой из трех видов сыра: плавленый дает тягучесть, моцарелла — нежность, а пармезан — пикантные нотки.

Рецепт: возьмите лаваш, 100 г плавленого сыра, 50 г моцареллы, 30 г тертого пармезана, 1 яйцо, 2 ст. л. сметаны, 1 ст. л. сливочного масла. Смешайте сыры с яйцом и сметаной до однородной массы. Разрежьте лаваш на 4 квадрата, на каждый выложите 2 ст. л. начинки, заверните конвертиком. Обжарьте на сливочном масле по 1,5 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

При нарезании из лепешки будут тянуться длинные сырные нити, а вкус поразит сочетанием хруста и нежности. Подавайте сразу, пока сырная начинка горячая и ароматная.

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