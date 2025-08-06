Немецкий математик Роланд Хильдебранд назвал главной причиной переезда в Россию русофобию, которая буквально захлестнула Европу. В беседе с RG.RU он подчеркнул, что враждебным отношением к русскому народу буквально пропитан воздух.

Главная причина — невероятная русофобия, которая буквально захлестнула Европу. Говоря образно, ею буквально пропитан воздух. Доходит до того, что в школе детей просят рассказать, о чем дома говорят родители. Это какое-то безумие, — рассказал математик.

Хильдебранд родился в 1975 году в ГДР в немецко-русской семье. В 1995 году после учебы в Германии поступил в магистратуру мехмата МГУ, в 2001-м защитил диссертацию. С 2003 по 2023 год работал научным сотрудником университета Гренобль-Альпы во Франции. С 2023 года живет с семьей в России. Супруга — этническая немка, которая родилась в России и переехала в Германию. Их старший сын учится в российском вузе, младший — в школе.

Ранее посол РФ в Италии Алексей Парамонов рассказал, что в итальянском обществе многие придерживаются дружелюбной позиции по отношению к России. По его словам, большинство граждан не воспринимают всерьез речи о том, что увеличение военных расходов по указке НАТО необходимо для сдерживания России.