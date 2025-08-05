Готовлю килограммами — исчезает вмиг! Сырные хрустяши с орехами

Сырное печенье с грецкими орехами — пикантный хруст к любому застолью. Когда хочется чего-то действительно вкусного к чаю, вину или просто для души, это сырное печенье становится настоящей палочкой-выручалочкой! Ароматный чеддер, хрустящие орехи и пикантные специи создают неповторимый вкус, который покоряет с первого кусочка. А готовится всё элементарно — даже если вы никогда не пекли печенье, этот рецепт точно получится!

Для начала натираем 100 г охлажденного сыра чеддер на мелкой терке — лучше брать выдержанный, с насыщенным вкусом. В глубокую миску кладем 100 г холодного сливочного масла, нарезанного кубиками, добавляем сыр, 1 стакан просеянной муки, 3 столовые ложки мелко порубленных грецких орехов, щепотку горчичного порошка, паприки, красного перца и соль по вкусу. Быстро перетираем руками в крошку — важно не переусердствовать, иначе масло растает. Собираем тесто в шар, заворачиваем в пленку и отправляем в холодильник на 30 минут. Духовку разогреваем до 180 градусов. Охлажденное тесто раскатываем между двумя листами пергамента в пласт толщиной около 5 мм. Нарезаем на треугольники или квадратики — можно использовать формочки для печенья. Выкладываем на противень с пергаментом, слегка присыпаем паприкой для красоты и отправляем в духовку на 12–15 минут до золотистого цвета.

Главный секрет — не передержать в духовке, иначе печенье станет слишком твердым.

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