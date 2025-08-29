Так осетинский пирог готовила бабушка — рецепт, который покорил нашу семью

Осетинский пирог — это традиционное блюдо кавказской кухни, которое славится своей сытностью и насыщенным вкусом. Пирог имеет особую технику приготовления теста и начинки, что делает его уникальным. Сочетание нежного картофеля и соленого сулугуни создает гармоничный вкус, который никого не оставит равнодушным.

Для опары смешивают 130 мл теплого молока, 8 г сухих дрожжей и 2 ч. л. сахара, оставляют на 15 минут. В опару добавляют 800 г муки, 40 мл подсолнечного масла, 450 мл теплой воды и 2 ч. л. соли, замешивают эластичное тесто и оставляют на 1-1,5 часа. Для начинки 850 г картофеля отваривают и разминают, смешивают с 800 г тертого сулугуни, 60 г сливочного масла и солью. Тесто делят на части, раскатывают, выкладывают начинку и защипывают края. Выпекают при 200 °C 25–30 минут до золотистой корочки.

Готовый пирог получается с хрустящей корочкой и нежной, сочной начинкой. Подавать его лучше горячим, сдобренным сливочным маслом.

