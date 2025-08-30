День знаний — 2025
30 августа 2025 в 17:03

Перекус за 15 минут! Сырные шарики с курицей и ананасами — вкуснятина!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эта закуска станет настоящим украшением вашего праздничного стола! Сочетание нежной курицы, сладковатых ананасов, пикантного сыра и хрустящих орехов создает взрыв вкуса в каждой ложке. А презентация в виде аккуратных шариков делает блюдо по-настоящему элегантным и удобным для сервировки.

Для приготовления вам понадобится: 350 граммов куриного филе, 100 граммов твердого сыра, 100 граммов консервированных ананасов, 70 граммов грецких орехов, 2–3 столовые ложки майонеза и соль по вкусу.

Куриное филе отварите в подсоленной воде до готовности, остудите и измельчите в мелкую крошку ножом или в блендере. Сыр натрите на мелкой терке. Ананасы обсушите от сиропа и мелко нарежьте. Орехи слегка подсушите на сухой сковороде и порубите ножом, оставив немного для украшения.

В глубокой миске смешайте курицу, сыр, ананасы и основную часть орехов. Добавьте майонез и аккуратно перемешайте до однородности. Попробуйте и при необходимости добавьте соли. Уберите массу в холодильник на 15 минут — так она станет более пластичной. Влажными руками сформируйте аккуратные шарики диаметром около 3–4 сантиметров. Обваляйте их в оставшихся измельченных орехах, слегка прижимая, чтобы крошка лучше держалась.

Выложите шарики на сервировочное блюдо, украсьте веточками зелени или кусочками ананаса. Подавайте охлажденными. Эта закуска особенно хороша тем, что ее можно приготовить заранее — она прекрасно хранится в холодильнике несколько часов, не теряя формы и свежести вкуса.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

