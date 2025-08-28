День знаний — 2025
Два яблока и 5 минут: самое быстрое яблочное печенье, которое тает во рту!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Это печенье — настоящая магия простоты! Оно готовится буквально за несколько минут из самых обычных ингредиентов, а результат поражает своей нежностью и насыщенным яблочным вкусом. Идеальная выпечка к чаю для тех, кто ценит уютную домашнюю атмосферу без лишних хлопот.

Для приготовления вам понадобится: два средних яблока (около 300 граммов), три яйца, 100 граммов сахара, 100 граммов мягкого сливочного масла, примерно 280 граммов муки, полторы чайные ложки разрыхлителя, щепотка соли и цедра одного лимона для аромата.

Очистите яблоки от кожуры и натрите на крупной терке, сбрызните лимонным соком, чтобы не потемнели. В глубокой миске взбейте яйца с сахаром и щепоткой соли до легкой пены. Добавьте мягкое масло, цедру лимона и снова взбейте. Всыпьте муку с разрыхлителем и аккуратно перемешайте лопаткой до однородности. Введите в тесто натертые яблоки. Тесто должно получиться густым, как сметана. Если нужно, добавьте еще немного муки. Столовой ложкой выложите печенье на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 15–20 минут до румяного золотистого цвета. Дайте печенью немного остыть — и можно наслаждаться его нежным тающим вкусом!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

