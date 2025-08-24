Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Готовим шоколадно-ореховые облачка — эти печенюшки стали хитом моей кухни

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ореховое печенье — это легкое и воздушное лакомство, которое готовится без муки и масла. Нежная белковая основа в сочетании с хрустящими орехами и шоколадом создает идеальный баланс вкусов. Такое печенье подойдет для чаепития или полезного перекуса без вреда для фигуры.

Для приготовления взбейте 2 белка с щепоткой соли до пены, постепенно добавляя 150 г сахарной пудры. Доведите массу до плотной глянцевой консистенции. 150 г орехов слегка подсушите на сковороде и измельчите вместе с 50 г шоколада. Аккуратно вмешайте орехово-шоколадную смесь в белковую массу. Выложите ложкой на противень и выпекайте 20–30 минут при 150 °C.

Готовое печенье получается хрустящим снаружи и нежным внутри, с насыщенным ореховым вкусом и легкой сладостью. Подавайте его остывшим к чаю или кофе.

Ранее сообщалось о десерте, который отлично подойдет ленивым сладкоежкам. Это молочные кубики. Они получаются воздушными, с приятной текстурой, а готовятся буквально за считаные минуты.

