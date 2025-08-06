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06 августа 2025 в 10:28

В Роскачестве объяснили, в какой посуде опасно готовить еду

В Роскачестве заявили, что тефлон при нагреве может выделять вредные вещества

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Посуду с поврежденным антипригарным слоем опасно использовать на плите и в духовке — тефлон и другие виды покрытия при нагреве могут выделять токсичные соединения, пишет LIFE.ru со ссылкой на Роскачество. Риски также несет в себе металлическая посуда низкого качества — при высоких температурах в пищу могут попасть тяжелые металлы.

Как отметили в ведомстве, для термической обработки также не подходит некоторая пластиковая посуда — ее нужно проверять на соответствующие маркировки. Стоит также опасаться и посуды из меламина, которая при нагреве разрушается и выделяет формальдегид.

Трещины в керамике или сколы на эмали — тоже тревожный знак. Не исключено, что оголенный металл или пористая структура материала вступит в реакцию с пищей при высоких температурах. Наконец, стоит отказаться от приготовления пищи в чугунной посуде с признаками ржавчины.

Ранее аллерголог Наталья Попова заявила, что посуду из стекла, фарфора и металла можно очистить от плесени, так как эти материалы достаточно прочны и устойчивы к воздействию микроорганизмов. По ее словам, после тщательной стерилизации горячей водой или кипячения она вполне пригодна для дальнейшего использования.

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