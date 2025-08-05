Нежные куриные фрикадельки с рикоттой — рецепт идеального ужина

Куриные фрикадельки с рикоттой в сливочном соусе — это нежное и ароматное блюдо, которое станет украшением любого ужина. Сочетание воздушного куриного фарша с кремовой рикоттой создает неповторимую текстуру, а сливочный соус с шпинатом дополняет вкус.
Ингредиенты для фрикаделек:
- куриный фарш — 800 г;
- рикотта — 200 г;
- яйцо — 1 шт.;
- панировочные сухари — 60 г;
- чеснок — 1 зубчик;
- твердый сыр — 30 г;
- шпинат — 2 ст. л.;
- соль — 1 ч. л.;
- перец, базилик — по вкусу.
Для соуса:
- сливки 20% — 300 мл;
- пармезан — 20 г;
- чеснок — 2 зубчика;
- шпинат — 50 г;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление:
- Смешайте фарш с рикоттой, яйцом и специями.
- Добавьте натертый сыр, шпинат и панировочные сухари.
- Сформируйте небольшие фрикадельки.
- Обжарьте до золотистой корочки на среднем огне.
- Для соуса пассеруйте чеснок, добавьте шпинат и сливки.
- Посыпьте пармезаном, тушите 5 минут.
- Выложите фрикадельки в соус и прогрейте 2–3 минуты.
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