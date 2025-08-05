Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 августа 2025 в 17:43

Нежные куриные фрикадельки с рикоттой — рецепт идеального ужина

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Куриные фрикадельки с рикоттой в сливочном соусе — это нежное и ароматное блюдо, которое станет украшением любого ужина. Сочетание воздушного куриного фарша с кремовой рикоттой создает неповторимую текстуру, а сливочный соус с шпинатом дополняет вкус.

Ингредиенты для фрикаделек:

  • куриный фарш — 800 г;
  • рикотта — 200 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • панировочные сухари — 60 г;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • твердый сыр — 30 г;
  • шпинат — 2 ст. л.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • перец, базилик — по вкусу.

Для соуса:

  • сливки 20% — 300 мл;
  • пармезан — 20 г;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • шпинат — 50 г;
  • соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

  1. Смешайте фарш с рикоттой, яйцом и специями.
  2. Добавьте натертый сыр, шпинат и панировочные сухари.
  3. Сформируйте небольшие фрикадельки.
  4. Обжарьте до золотистой корочки на среднем огне.
  5. Для соуса пассеруйте чеснок, добавьте шпинат и сливки.
  6. Посыпьте пармезаном, тушите 5 минут.
  7. Выложите фрикадельки в соус и прогрейте 2–3 минуты.

Ранее сообщалось о рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами подойдет и на обед, и на ужин.

еда
рецепты
сыры
курица
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Покупатели популярных влажных салфеток массово подхватили опасную болезнь
Участники бонусной программы «Аэрофлота» не могут потратить мили
В Минспорте анонсировали масштабное изменение в российском футболе
Родителей матерящихся подростков предложили наказывать штрафом
В Дании потребовали убрать «порнографическую» русалку
Выбивает слезу: хреновина с черносливом для истинных ценителей
Кадыров раскрыл состояние своего здоровья
Крестник Матвиенко предложил две кандидатуры на звание врага народа России
Военэксперт рассказал о начале уличных боев в Купянске
Ушел из жизни бывший президент Румынии Илиеску
Украина усилила репрессии против «отмененного» продюсера Quest Pistols
В РПЦ раскрыли число находящихся в зоне СВО священников
Европу предупредили о последствиях от снятия в России моратория на РСМД
Стало известно о массовой мобилизации лиц с особым статусом на Украине
РФ сняла запрет на РСМД. Европа в ужасе: теперь «Орешник» ударит по НАТО?
Штормовой ветер и холодрыга до +10? Погода в Москве в сентябре: чего ждать
Мужчина ради свадьбы 17 раз принудил невесту к занятию проституцией
В Сети появилась карта продвижения ВС России в Днепропетровской области
В Чечне усилили борьбу с фейками в соцсетях
Разбившего голову туриста эвакуировали с горы Белуха на вертолете Ми-8
Дальше
Самое популярное
Посейте в августе и забудьте: этот многолетник взойдет без вашей помощи
Общество

Посейте в августе и забудьте: этот многолетник взойдет без вашей помощи

Запеканка из кабачков по-турецки! Это блюдо спасает и на завтрак, и на ужин
Общество

Запеканка из кабачков по-турецки! Это блюдо спасает и на завтрак, и на ужин

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа
Россия

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.