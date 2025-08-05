Нежные куриные фрикадельки с рикоттой — рецепт идеального ужина

Куриные фрикадельки с рикоттой в сливочном соусе — это нежное и ароматное блюдо, которое станет украшением любого ужина. Сочетание воздушного куриного фарша с кремовой рикоттой создает неповторимую текстуру, а сливочный соус с шпинатом дополняет вкус.

Ингредиенты для фрикаделек:

куриный фарш — 800 г;

рикотта — 200 г;

яйцо — 1 шт.;

панировочные сухари — 60 г;

чеснок — 1 зубчик;

твердый сыр — 30 г;

шпинат — 2 ст. л.;

соль — 1 ч. л.;

перец, базилик — по вкусу.

Для соуса:

сливки 20% — 300 мл;

пармезан — 20 г;

чеснок — 2 зубчика;

шпинат — 50 г;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

Смешайте фарш с рикоттой, яйцом и специями. Добавьте натертый сыр, шпинат и панировочные сухари. Сформируйте небольшие фрикадельки. Обжарьте до золотистой корочки на среднем огне. Для соуса пассеруйте чеснок, добавьте шпинат и сливки. Посыпьте пармезаном, тушите 5 минут. Выложите фрикадельки в соус и прогрейте 2–3 минуты.

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