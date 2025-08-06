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Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 07:29

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 6 августа: инфографика

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

В ночь на 6 августа ВС РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 51 дрон противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 5 августа до 05:30 мск 6 августа дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 16 — над территорией Ростовской области, 16 — над территорией Брянской области, 12 — над территорией Республики Крым, 4 — над территорией Воронежской области и 3 — над территорией Орловской области, — говорится в сообщении.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

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