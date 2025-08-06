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06 августа 2025 в 07:22

Пескова не удивляет долгое отсутствие переговоров между лидерами РФ и США

Песков: долгое отсутствие встречи лидеров России и США неудивительно

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал рекордно долгий срок без встречи Владимира Путина с новым американским лидером Дональдом Трампом. Он отметил, что причина заключается в политике прошлого хозяина Белого дома Джо Байдена, пишет ТАСС.

При предыдущей администрации в наших двусторонних отношениях произошло беспрецедентное ухудшение, — заявил Песков.

Трамп занимает пост президента уже более полугода. Встреча российского и американского лидеров пока так и не назначена.

Песков отметил, что текущая ситуация отражает глубину кризиса в российско-американских отношениях, где диалог на высшем уровне традиционно служил важным инструментом управления противоречиями. В среднем за последние десятилетия первые встречи лидеров происходили в срок от одного до пяти месяцев после инаугурации.

Нынешнюю паузу связывают с комплексом факторов: от накопленных разногласий по Украине до различий в подходах к мировой безопасности. При этом Кремль продолжает подчеркивать готовность к диалогу при наличии взаимного интереса.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа рассматривает возможность введения дополнительных санкций против российских нефтеналивных судов. Эти меры могут быть приняты, если Москва не согласится на американские условия по прекращению огня на Украине.

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