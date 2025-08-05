Соблазнительное яблочное повидло с тайным ингредиентом

Готовится не быстро, но результат окупит каждую минуту!

Отберите 2 кг плотных осенних яблок (лучше смесь кислых и сладких сортов, например антоновка и «голден делишес»). Потребуется 500 г сахарного песка, сок одного крупного лимона, 1 чайная ложка молотой корицы, щепотка морской соли и 1 столовая ложка качественного бальзамического уксуса.

Начинаем с тщательного мытья яблок. Удалите сердцевины и нарежьте плоды дольками, кожуру оставляем — в ней пектин для идеальной желирующей текстуры. Переложите яблоки в широкий толстостенный таз или кастрюлю с толстым дном. Сбрызните лимонным соком, посыпьте сахаром, корицей и солью. Аккуратно перемешайте и оставьте мариноваться на 1–2 часа, пока яблоки не пустят обильный сок.

Ставим кастрюлю на самый маленький огонь. После закипания варите массу, периодически помешивая деревянной лопаткой и снимая пену, примерно 2,5–3 часа. Яблоки должны полностью развариться, а смесь — сильно загустеть и потемнеть до красивого медово-коричневого оттенка. За 15 минут до окончания варки влейте бальзамический уксус — он усилит карамельные ноты.

Снимите кастрюлю с огня. Тщательно протрите горячую массу через сито с мелкими ячейками, удаляя кожуру и семенные коробочки. Верните нежное пюре в чистую кастрюлю и проварите еще 5–10 минут для окончательного сгущения. Готовое повидло разлейте по стерильным банкам, закройте крышками. Храните в прохладном месте. Это лакомство покорит вас с первой ложки!