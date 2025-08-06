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06 августа 2025 в 10:26

Российская разведка показала на видео позиции ВСУ под Волчанском

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Представители российской разведки провели для журналиста РИА Новости экскурсию по позициям под Волчанском, откуда ВСУ ранее обстреливали приграничные районы Белгородской области и сам город, показав их на видео. По словам военных, там базировалась украинская артиллерия калибра 120 мм и 155 мм.

Это место — пригород Волчанска, в принципе тут недалеко до него по карте, но по прямой никто не ходит, потому что много «открыток» (открытая местность. — NEWS.ru). По ней не дойдешь. Здесь размещалась 120- и 155-миллиметровая артиллерия, работала по пригородам Белгорода, по Шебекино непосредственно, — рассказал военнослужащий.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в районе поселка Январское Днепропетровской области украинские военные оказали упорное сопротивление. Однако под натиском российских войск им пришлось отойти с позиций.

Кроме того, военный эксперт Андрей Марочко заявил, что украинское командование в последние дни заметно увеличило частоту использования авиации в Харьковской области. По его мнению, это может свидетельствовать не только о боевых задачах, но и о ведении противником разведывательной деятельности.

Волчанск
Белгородская область
ВСУ
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