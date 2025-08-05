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Атаки ВСУ на Россию
05 августа 2025 в 12:35

ВСУ не выдержали натиска бойцов ВС России в Днепропетровской области

МО: солдаты ВСУ отступили в Январском под натиском ВС России

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

В районе населенного пункта Январское Днепропетровской области подразделения ВСУ оказывали ожесточенное сопротивление, заявили в Минобороны России. Несмотря на это, противник был вынужден отступить под давлением наступающих российских военных.

Противник изо всех сил оказывал сопротивление, стремясь сохранить контроль над важным участком фронта, но под натиском наших штурмовых групп был вынужден оставить свои огневые позиции и отступить. Активную огневую поддержку нашим мотострелковым подразделениям оказывали расчеты артиллерии и ударные БПЛА, — сказано в сообщении.

До этого в Днепропетровской области ракетным ударом был поражен склад с горюче-смазочными материалами для техники Вооруженных сил Украины, а также тяговая подстанция. Все цели успешно уничтожены. В результате удара погибли 32 военнослужащих противника, еще порядка ста получили ранения.

Ранее российская авиация применила фугасные авиабомбы для ударов по местам дислокации солдат 17-й отдельной бригады Нацгвардии Украины «Рейд» в Днепропетровской области. По данным источника, в ходе атаки была ликвидирована группа военных, выполнявших функции заградотряда.

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