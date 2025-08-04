Подполье узнало о ракетном ударе по складу горюче-смазочных материалов Подпольщик Лебедев: в Днепропетровской области уничтожен склад ВСУ с горючим

Склад с горюче-смазочными материалами для техники Вооруженных сил Украины и тяговая подстанция попали под ракетный удар в Синельниково Днепропетровской области, рассказал координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. По его словам, которые приводит РИА Новости, все цели были поражены. Также ликвидированы военнослужащие армии противника в количестве 32 человек, еще около сотни солдат были ранены.

Удар по Синельниково (Днепропетровская область) остановил на несколько дней логистику ВСУ… Ракетным ударом была уничтожена тяговая подстанция на железнодорожном узле в городе Синельниково Днепропетровской области, — говорится в сообщении.

Как уточнил подпольщик, Синельниково использовалось противником для ротации и перемещения техники. Лебедев подтвердил, что больше техника и боекомплекты через населенный пункт не поступают.

Ранее Лебедев сообщал, что российские военные нанесли удар по подземному цеху по производству беспилотников в Харьковской области. В результате атаки уничтожены производственные мощности и готовые дроны.