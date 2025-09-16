Празднование Дня города в Москве
Президента Литвы уличили в игнорировании ПДД

Президента Литвы Науседу уличили в нарушении ПДД во время езды на велосипеде

Гитанас Науседа Гитанас Науседа Фото: SOPA Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президента Литвы Гитанаса Науседу уличили в нарушении правил дорожного движения во время езды на велосипеде, сообщает литовское издание Delfi в Telegram-канале. По его данным, глава государства не повесил светоотражатели на свой велосипед, а также не спешился перед пешеходным переходом.

Президент Литвы приехал на работу на велосипеде. <…> Однако интернет-пользователи заметили, что на велосипеде у президента нет светоотражателей и что президент нарушил ПДД. Например, перед переходом не слез с велосипеда и не катил его рядом, — говорится в материале.

Науседа решил поддержать неделю «гармоничной мобильности». В связи с этим он отправился на работу не на машине, а на велосипеде со своими соратниками.

Ранее сообщалось, что в Литве около восьми тысяч человек начали протестовать у парламента страны против новой правящей коалиции. Политическое объединение сформировано из трех партий: Социал-демократическая, «Неманская заря», а также Литовский союз крестьян и зеленых.

До этого Науседа официально принял отставку кабинета министров. Он подписал указ о прекращении полномочий правительства во главе с премьер-министром Гинтаутасом Палуцкасом, представляющим социал-демократов.

