16 сентября 2025 в 18:43

Медведев раскрыл, чему не должен мешать «сбалансированный бюджет»

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Стремление к сбалансированности бюджета не должно препятствовать развитию России и реализации целей, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным, заявил зампредседателя Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече с депутатами, которая транслировалась в соцсети «ВКонтакте». По его словам, чрезмерная фиксация на сбалансированном бюджете не должна затмевать приоритеты по достижению ключевых задач государства и партии.

Но, вы знаете, этот эвфемизм — «сбалансированный бюджет» — мы с вами понимаем, насколько это тонкая история. Она не должна затмевать перед всеми нами достижение тех целей, которые были поставлены главой государства и нашей партией. Иными словами, в угоду мнимой сбалансированности нельзя приносить [в жертву] развитие страны, — сказал Медведев.

Ранее Медведев заявил, что федеральный бюджет сохраняет характеристики бюджета военного времени. При этом он подчеркнул, что главным приоритетом остается реализация «Народной программы» партии. Его выступление состоялось на встрече с депутатами фракции, посвященной подготовке проекта бюджета на 2026 год.

Кроме того, он отметил, что если государственная власть ослабнет, это приведет к серьезным проблемам, при которых существование страны окажется невозможным. Он напомнил, что подобное уже происходило в России в 1990-е годы.

