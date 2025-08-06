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06 августа 2025 в 10:38

В Электротеатре Станиславский раскрыли, где похоронят Бориса Юхананова

Худрука Электротеатра Станиславский Юхананова похоронят 7 августа

Борис Юхананов Борис Юхананов Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Прощание с худруком Электротеатра Станиславский Борисом Юханановым состоится в театре 7 августа, сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба учреждения. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище.

Прощание с Борисом Юрьевичем пройдет 7 августа в 10:00 утра в Электротеатре Станиславский. Погребение состоится на Троекуровском кладбище, 29-й квартал, — говорится в сообщении.

Ранее театральный критик, ректор Российского института театрального искусства Григорий Заславский сообщил, что Юхананов ушел из жизни в возрасте 67 лет. Он поставил более ста спектаклей, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Амстердаме, Вильнюсе, Виченце и Котбусе.

Актриса Алла Казакова назвала Юхананова настоящим художником и светлым человеком. По ее словам, режиссер был взбалмошным, но великодушным. Ученик Юхананова Владимир Долматовский заявил, что режиссер всегда помогал и поддерживал своих актеров. Он добавил, что худрук давал артистам большие возможности для самореализации.

Художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов назвал уход из жизни Юхананова невосполнимой потерей и охарактеризовал его как выдающегося художника. Масштаб его личности станет еще очевиднее с течением времени, считает он.

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Троекуровское кладбище
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