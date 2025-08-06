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06 августа 2025 в 10:19

На Западе предрекли Украине судьбу Грузии

WAS: конфликт на Украине может завершиться по грузинскому сценарию

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Конфликт на Украине, вероятнее всего, завершится по «грузинскому сценарию», высказал мнение бывший помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy. Такой вариант развития событий, по его мнению, исключает размещение иностранных войск и предоставление гарантий безопасности.

Этот сценарий исключает как присутствие иностранных войск, так и предоставление гарантий безопасности, включая финансовые. В него потенциально может войти пакет помощи в восстановлении, но без конфискации замороженных российских активов, — пишет эксперт.

Брайен в статье ссылается на анализ JPMorgan Chase, представленный в исследовании «Финал российско-украинского конфликта и будущее Европы». По мнению экс-помощника заместителя главы Пентагона, в этом случае страна не войдет ни в Евросоюз, ни в НАТО. Эксперт отмечает, что Украина, как и Грузия после 2008 года, может вернуться в сферу российского влияния — как в торговле, так и в других аспектах.

Для реализации такого сценария потребуются жесткие договоренности по территориальным вопросам, границам и торговле, а также постепенное снятие санкций и меры по восстановлению доверия между сторонами. По мнению автора, этот вариант может стать компромиссом, но окончательный исход конфликта пока остается неопределенным.

Ранее бывший посол Франции в России Сильви Берманн заявила, что американский лидер Дональд Трамп создал себе проблемы, резко сократив срок для урегулирования украинского кризиса с 50 до 10 дней. По мнению дипломата, такой шаг ограничил возможности США для поиска компромисса и поставил президента в сложное положение.

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