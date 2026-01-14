Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 16:55

Суп с куриными фрикадельками и зеленым горошком — легкий вариант без зажарки

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот суп идеально подходит для тех, кто ценит простую и полезную еду. Нежные куриные фрикадельки, овощи и зеленый горошек делают его сытным, но при этом легким для пищеварения. Он хорошо вписывается в рацион на каждый день и подойдет тем, кто следит за питанием или хочет снизить калорийность блюд.

Ингредиенты: куриное филе — 300 г, яйцо — 1 шт., лук — 1,5 шт., чеснок — зубчик, вода или куриный бульон — 1,5 л, картофель — 2 шт. (≈250 г), морковь — 1 шт. (≈100 г), зеленый горошек (замороженный) — 100 г, лавровый лист — 1 шт., соль — по вкусу, черный перец — по вкусу, свежая зелень — по желанию.

Приготовление: куриное филе измельчите вместе с половиной луковицы и чесноком, добавьте яйцо, соль и перец. Хорошо перемешайте и сформируйте небольшие фрикадельки. В кастрюле доведите до кипения воду или бульон, добавьте нарезанный картофель, морковь и оставшийся лук. Варите около 7-8 минут на среднем огне. Аккуратно опустите фрикадельки и лавровый лист, уменьшите огонь и варите еще 8–10 минут до готовности. Добавьте зеленый горошек, варите 2-3 минуты, затем всыпьте зелень, снимите с огня и дайте супу настояться 5 минут.

Ранее мы делились рецептом куриных рулетов — делаю вместо колбасы. А с добавками можно делать к праздникам. Вкуснятина на бутерброд.

Проверено редакцией
Читайте также
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Утренний суп, который согреет душу: готовлю андский завтрак на курином бульоне. Сытно и нежно
Общество
Утренний суп, который согреет душу: готовлю андский завтрак на курином бульоне. Сытно и нежно
Про фрикадельки многие забывают, а они проще котлет: готовим нежность в сливочном соусе — все просят добавки
Общество
Про фрикадельки многие забывают, а они проще котлет: готовим нежность в сливочном соусе — все просят добавки
Шведский суп с фрикадельками — нежный, сливочный и очень уютный: идеальная еда после праздников
Общество
Шведский суп с фрикадельками — нежный, сливочный и очень уютный: идеальная еда после праздников
Сварите яйца и натрите сыр: быстрые лавашные конвертики спасают всегда — вкусный перекус
Общество
Сварите яйца и натрите сыр: быстрые лавашные конвертики спасают всегда — вкусный перекус
супы
фрикадельки
простой рецепт
зелёный горошек
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина во время пьяной ссоры забил до смерти локтями своего знакомого
СОБР задержал аферистов, похитивших у москвичей более 500 тыс. рублей
Рядовая проверка в российском регионе закончилась погоней в стиле GTA
«Пауки в банке»: Картаполов оценил дело против Тимошенко на Украине
Эколог дала советы по правильной утилизации живых елок
Торговец получил партию телефонов Nokia через 16 лет после заказа
«Карусель» смерти и новая буферная зона: новости СВО на вечер 14 января
Общественница объяснила, как будет работать реестр алиментов
«Родился за полминуты»: Башмет раскрыл, как придумал фестиваль искусств
Звезда «Молодежки» раскрыл секреты отношений в паре с Трусовой на льду
Военный эксперт ответил, как Иран может защититься от вероятных ударов США
РЖД решили избавиться от актива в «Москва-Сити»
Профессор оценил вероятность смертной казни экс-президента Южной Кореи
Секретное пророчество Жириновского взорвало Сеть: чего ждать от 2026 года?
Зеленский оценил состояние инфраструктуры после российского удара
Башмет вспомнил забавный случай на концерте The Rolling Stones
Предприниматели назвали основные драйверы роста регионального бизнеса
В Северной Осетии закрыли заведение после продажи шаурмы с проволокой
В работе Google произошел массовый сбой
Раскрыты масштабы возможной военной помощи европейцев Гренландии
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.