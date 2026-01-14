Суп с куриными фрикадельками и зеленым горошком — легкий вариант без зажарки

Этот суп идеально подходит для тех, кто ценит простую и полезную еду. Нежные куриные фрикадельки, овощи и зеленый горошек делают его сытным, но при этом легким для пищеварения. Он хорошо вписывается в рацион на каждый день и подойдет тем, кто следит за питанием или хочет снизить калорийность блюд.

Ингредиенты: куриное филе — 300 г, яйцо — 1 шт., лук — 1,5 шт., чеснок — зубчик, вода или куриный бульон — 1,5 л, картофель — 2 шт. (≈250 г), морковь — 1 шт. (≈100 г), зеленый горошек (замороженный) — 100 г, лавровый лист — 1 шт., соль — по вкусу, черный перец — по вкусу, свежая зелень — по желанию.

Приготовление: куриное филе измельчите вместе с половиной луковицы и чесноком, добавьте яйцо, соль и перец. Хорошо перемешайте и сформируйте небольшие фрикадельки. В кастрюле доведите до кипения воду или бульон, добавьте нарезанный картофель, морковь и оставшийся лук. Варите около 7-8 минут на среднем огне. Аккуратно опустите фрикадельки и лавровый лист, уменьшите огонь и варите еще 8–10 минут до готовности. Добавьте зеленый горошек, варите 2-3 минуты, затем всыпьте зелень, снимите с огня и дайте супу настояться 5 минут.

