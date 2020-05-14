Сулейман Керимов выделил финансовую помощь мусульманской общине РФ

https://static.news.ru/photo/9b184c50-95d8-11ea-b6b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: council.gov.ru/Global Look Press

Член Совета Федерации и бизнесмен Сулейман Керимов предоставит финансовую помощь мусульманской общине России (Духовному управлению). Организация попросила поддержки у мецената «в связи с тяжёлым материальным положением общин».

Благотворитель, имя которого хорошо известно российскому мусульманству по финансированию строительства современного комплекса Московской Соборной мечети, откликнулся и на этот раз. В ближайшие дни на счета религиозных организаций в регионах будут перечислены средства, — сообщается на сайте Духовного управления мусульман России (ДУМ РФ).

Средства, как пояснили в ДУМ РФ, выделены на поддержку уставной деятельности, «в том числе и на выплату социальных налогов, заработных плат, коммунальных платежей».

10 мая в Санкт-Петербурге на Сенном рынке по случаю Рамадана состоялась благотворительная акция по раздаче еды. Продукты предназначались нуждающимся мусульман. Получить их пришло около 200 человек, всё закончилось давкой. В итоге полиция закрыла рынок, а организатору мероприятия выписали штраф.

Ранее NEWS.ru писал, что патриарх Кирилл распорядился сократить отчисления епархий, приходов Москвы и ставропигиальных монастырей в Московскую патриархию за 2020 год на 25% по сравнению с 2019 годом. Такое решение он принял из-за финансовых потерь религиозных организаций ввиду пандемии коронавируса.