Кирилл разрешил епархиям сократить отчисления в Московскую патриархию

Патриарх Кирилл распорядился сократить отчисления епархий, приходов Москвы и ставропигиальных монастырей в Московскую патриархию за 2020 год на 25% по сравнению с 2019 годом. Такое решение он принял из-за финансовых потерь религиозных организаций ввиду пандемии коронавируса.
Документ с благословением он разослал архиереям России, сообщает пресс-служба патриарха. Сокращение отчислений касается всех московских приходов и тех епархий, где были введены ограничения по посещению храмов прихожанами.
Срок завершения отчислений за 2020 год продлевается до 10 мая 2021 года, отмечает патриаршая пресс-служба.
В большинстве регионов России с апреля действует режим самоизоляции населения из-за распространения коронавирусной инфекции. Людям запрещается покидать свои дома без крайней необходимости. Также в ряде субъектов Федерации по указанию санитарных врачей были запрещены массовые богослужения. Однако запрет не раз нарушался.
При этом диагноз COVID-19 подтверждён у десятков священников Московской епархии, регулярно поступают сообщения об их кончине, также на карантин из-за коронавируса закрыт ряд монастырей, писал NEWS.ru.
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