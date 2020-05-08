Общество

Настоятель московского храма умер от коронавируса

23:19, 09 мая 2020
Фото: Pixabay

Умер настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Москве протоиерей Владимир Бушуев. Мужчина был заражён коронавирусом.

Об этом журналистам ТАСС рассказал источник в Синодальном отделе по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.

В приходе храма рассказали, что священника доставили в медицинское учреждение с пневмонией, а у ряда прихожан подтверждён COVID-19.

Положили его [в медицинское учреждение] с двусторонним воспалением лёгких, в тяжёлом состоянии, — отметили там.

В четверг, 7 мая, стало известно о смерти основателя и духовника Введенского женского монастыря в Иваново архимандрита Амвросия (Юрасова). 81-летний священник находился в больнице с двусторонней пневмонией и подозрением на заражение коронавирусом.

Как писал NEWS.ru, положительный результат показал анализ на коронавирус также у настоятеля храма Трёх Святителей в Москве Владислава Свешникова. Кроме того, инфекция подтвердилась у настоятеля храма Святителя Николая в Пыжах 79-летнего протоиерея Александра Шаргунова.

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