Настоятель московского храма умер от коронавируса

https://static.news.ru/photo/5813aee8-d7f3-11e9-a5d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Умер настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Москве протоиерей Владимир Бушуев. Мужчина был заражён коронавирусом.

Об этом журналистам ТАСС рассказал источник в Синодальном отделе по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.

В приходе храма рассказали, что священника доставили в медицинское учреждение с пневмонией, а у ряда прихожан подтверждён COVID-19.

Положили его [в медицинское учреждение] с двусторонним воспалением лёгких, в тяжёлом состоянии, — отметили там.

В четверг, 7 мая, стало известно о смерти основателя и духовника Введенского женского монастыря в Иваново архимандрита Амвросия (Юрасова). 81-летний священник находился в больнице с двусторонней пневмонией и подозрением на заражение коронавирусом.

Как писал NEWS.ru, положительный результат показал анализ на коронавирус также у настоятеля храма Трёх Святителей в Москве Владислава Свешникова. Кроме того, инфекция подтвердилась у настоятеля храма Святителя Николая в Пыжах 79-летнего протоиерея Александра Шаргунова.