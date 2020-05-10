Два монастыря в Свердловской области закрыли из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/5e808468-92a1-11ea-a666-fa163e074e61_660.jpg Фото: Свято-Николаевский мужской монастырь. Верхотурье/vk.com

Два монастыря на территории Верхотурского городского округа Свердловской области закрыли на карантин после выявления случая коронавируса.

Согласно данным регионального оперштаба по борьбе с распространением COVID-19, в настоящее время проводятся дезинфекция зданий, постконтактное тестирование и устанавливаются люди, которые общались с заболевшим.

Ранее NEWS.ru писал, что 9 мая умер настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Москве протоиерей Владимир Бушуев. Мужчина был заражён коронавирусом.