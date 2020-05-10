Два монастыря в Свердловской области закрыли из-за коронавируса

Два монастыря на территории Верхотурского городского округа Свердловской области закрыли на карантин после выявления случая коронавируса.
Согласно данным регионального оперштаба по борьбе с распространением COVID-19, в настоящее время проводятся дезинфекция зданий, постконтактное тестирование и устанавливаются люди, которые общались с заболевшим.
Ранее NEWS.ru писал, что 9 мая умер настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Москве протоиерей Владимир Бушуев. Мужчина был заражён коронавирусом.
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