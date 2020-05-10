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Два монастыря в Свердловской области закрыли из-за коронавируса

12:21, 10 мая 2020 53
Фото: Свято-Николаевский мужской монастырь. Верхотурье/vk.com

Два монастыря на территории Верхотурского городского округа Свердловской области закрыли на карантин после выявления случая коронавируса.

Согласно данным регионального оперштаба по борьбе с распространением COVID-19, в настоящее время проводятся дезинфекция зданий, постконтактное тестирование и устанавливаются люди, которые общались с заболевшим.

Ранее NEWS.ru писал, что 9 мая умер настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Москве протоиерей Владимир Бушуев. Мужчина был заражён коронавирусом.

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