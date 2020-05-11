В Петербурге закрыли рынок, где на бесплатную раздачу еды собралась толпа

https://static.news.ru/photo/14f3b344-938a-11ea-8dec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Герман Дрожжин/vk.com

Сенной рынок Санкт-Петербурга закрыли после того, как там прошла благотворительная акция по раздаче еды. Полицейские разогнали людей и опечатали вход по решению городского Роспотребнадзора.

Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на местное управление МВД. Благотворительное мероприятие состоялось 10 мая по случаю Рамадана. Продукты предназначались для нуждающихся мусульман. Получить их пришло порядка 200 человек, всё закончилось давкой.

Организатором акции оказался субарендатор рынка Киемиддин Саидов. Октябрьский суд оштрафовал его на тысячу рублей за нарушение «режима самоизоляции» (часть 1 статьи 20.6.1 КоАП), сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

По данным на 11 мая в Санкт-Петербурге выявлено 7 711 заражённых коронавирусной инфекцией, 56 человек скончались.

Ранее NEWS.ru писал, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о продлении мер, введённых в городе из-за пандемии коронавируса. Ограничения будут действовать до 31 мая. Кроме того, с 12 мая жители будут обязаны носить маски на улице, в магазинах и общественном транспорте. До 11 мая эта мера носит рекомендательный характер.