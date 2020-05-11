В Петербурге закрыли рынок, где на бесплатную раздачу еды собралась толпа

Сенной рынок Санкт-Петербурга закрыли после того, как там прошла благотворительная акция по раздаче еды. Полицейские разогнали людей и опечатали вход по решению городского Роспотребнадзора.
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Организатором акции оказался субарендатор рынка Киемиддин Саидов. Октябрьский суд оштрафовал его на тысячу рублей за нарушение «режима самоизоляции» (часть 1 статьи 20.6.1 КоАП), сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
По данным на 11 мая в Санкт-Петербурге выявлено 7 711 заражённых коронавирусной инфекцией, 56 человек скончались.
Ранее NEWS.ru писал, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о продлении мер, введённых в городе из-за пандемии коронавируса. Ограничения будут действовать до 31 мая. Кроме того, с 12 мая жители будут обязаны носить маски на улице, в магазинах и общественном транспорте. До 11 мая эта мера носит рекомендательный характер.
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