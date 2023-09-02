Судороги и эпилепсия: появились новые подробности смерти актера Янина

Фото: Dariya Sidorina/Russian Look/Global Look Press

Актер театра и кино Алексей Янин умер в возрасте 40 лет, заявили в Российском академическом молодежном театре (РАМТ). О времени и месте прощания объявят дополнительно. Где и как скончался артист?

«Последние восемь лет Алексей боролся с последствиями тяжелого инсульта, в марте ему исполнилось всего 40», — сообщили в РАМТ.

По информации Mash, вчера вечером, 1 сентября, Алексея Янина экстренно госпитализировали.

«Его доставили на скорой в институт Склифосовского. По нашей информации, у Алексея случился судорожный припадок и приступ эпилепсии. После перенесенного инсульта Янин жил в загородном доме. Последние восемь лет он не мог двигаться, самостоятельно есть и говорить, поэтому с реабилитацией ему помогали мама и отчим. Иногда к Алексею приезжали жена и сын, чтобы проведать. Сегодня утром он скончался в больнице от продолжительной болезни», — добавил источник.

Кто из российских артистов умер в августе 2023 года

В Курском драматическом театре имени Пушкина 31 августа сообщили, что на 66-м году жизни скончался народный артист России Валерий Егоров. Он известен своими впечатляющими сценическими работами, включая роли Сальери в «Маленькой трагедии» Пушкина, Шипучина в «Юбилее» А. П. Чехова, Павла Ягужинского в «Шуте Балакиреве» Горина, Монтекки в «Ромео и Джульетте» Шекспира и другие.

В Российском институте театрального искусства (ГИТИС) 27 августа сообщили, что балетмейстер Лилия Таланкина скончалась на 91-м году жизни. Причины ее смерти не называются. В институте указали, что балетмейстер Московского государственного академического Камерного музыкального театра им. Б. А. Покровского поставила около 40 спектаклей.

26 августа умер народный артист РСФСР Глеб Панфилов, сообщил директор театра «Ленком» Марк Варшавер. Режиссер скончался на 90-м году жизни после болезни.

Заслуженный артист России, ведущий артист Московского театра «Эрмитаж» Алексей Шулин скончался в возрасте 55 лет, рассказал 21 августа художественный руководитель Михаил Левитин.

«В театре „Эрмитаж“ умер ведущий артист Алексей Шулин. Его не стало вчера поздно вечером, он умер после тяжелой болезни, с которой очень мужественно боролся несколько лет», — отметил худрук театра.

Актер и один из ведущих артистов волгоградского Нового экспериментального театра Сергей Викторов 19 августа умер на 58-м году жизни. Причина смерти артиста не указана.

Народный артист России, актер театра и кино Игорь Ясулович 19 августа скончался в возрасте 81 года, сообщила пресс-служба ГИТИСа, где он трудился на позиции руководителя собственной мастерской. Причины смерти не называются.

13 августа советская актриса театра и кино Лидия Остринская умерла на 57-м году жизни. Артистка сыграла в таких фильмах, как «Время собирать камни», «Король Данило» и «Секонд-хенд».

9 августа скончалась актриса Вера Васильева. Она снялась более чем в 40 фильмах, самыми известными из которых стали «Карнавал», «Выйти замуж за капитана», «Свадьба с приданым». В Московском академическом театре сатиры Васильева играла с 27 марта 1948 года, отметилась ролью графини Альмавива в спектакле «Безумный день, или Женитьба Фигаро».

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