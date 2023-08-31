Умер народный артист России Валерий Егоров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На 66-м году жизни скончался народный артист России Валерий Егоров, сообщили на официальной странице Курского драматического театра имени Пушкина в социальной сети «ВКонтакте». Актера похоронили в родном Курске.

Народный артист России Валерий Егоров ушел из жизни, — сообщили в театре.

Егоров прославился своими впечатляющими сценическими работами, включая роли Сальери в «Маленькой трагедии» Пушкина, Шипучина в «Юбилее» А. П. Чехова, Павла Ягужинского в «Шуте Балакиреве» Горина, Монтекки в «Ромео и Джульетте» Шекспира и другие. За значительный вклад в сфере театрального искусства в 1993 году ему присвоили звание заслуженного артиста Российской Федерации, а в 2009 году он стал народным артистом России.

В 2017 году актер завершил свою долгую и продуктивную творческую карьеру.

Ранее народный артист РСФСР Глеб Панфилов скончался спустя несколько месяцев после перенесенного инсульта. В мае он был госпитализирован и доставлен в реанимацию Одинцовской областной больницы. Позднее его лечение проходило в столичном Институте имени Склифосовского.

9 августа скончалась актриса Вера Васильева. Она снялась более чем в 40 фильмах, самыми известными из которых стали «Карнавал», «Выйти замуж за капитана», «Свадьба с приданым». В Московском академическом театре сатиры Васильева играла с 27 марта 1948 года, отметилась ролью графини Альмавива в спектакле «Безумный день, или Женитьба Фигаро».