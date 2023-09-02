Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Алексея Янина

Фото: vk.com/ramteatr

Алексей Янин

Актер театра и кино Алексей Янин ушел из жизни в возрасте 40 лет, сообщили представители Российского академического молодежного театра (РАМТ). Что известно о смерти артиста и какими ролями он запомнился?

«Последние восемь лет Алексей боролся с последствиями тяжелого инсульта, в марте ему исполнилось всего 40», — отметили в РАМТ.

Коллеги выразили соболезнования родным и близким актера. О времени и месте прощания объявят дополнительно, добавили в театре.

Чем известен актер Алексей Янин

Актер родился 14 марта 1983 года. Первую роль в кино он сыграл в 2002 году, снявшись в первом сезоне сериала «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...». Также Янин принимал участие в проектах «Опережая выстрел», «Фурцева. Легенда о Екатерине», «Острог. Дело Федора Сеченова», «Студенты», «Трое сверху», «Дочки-матери», «Бомжиха». Он снялся более чем в 20 фильмах и сериалах.

Янин был принят в РАМТ в 2004 году, на сцене которого запомнился в роли Карраско в «Дон Кихоте», Петра в «Бесах» и принца в «Золушке».

Что известно про болезнь Алексея Янина

В 2015 году актер перенес обширный инсульт, был полгода в коме. Затем он стал передвигаться в инвалидной коляске. Все это время за парализованным артистом ухаживала его жена Дарья Клюшникова, которая является выпускницей «Фабрики звезд».

«Мы встретились в 2009-м и прожили до 2015-го. Пять полноценных лет... И уже больше 10 лет мы как бы вместе, но и не вместе. Однако я все еще замужем, статус пока не меняю», — признавалась тогда жена артиста в шоу «Фабрика с Яной Чуриковой».

Клюшникова заявляла, что из-за болезни и проведенной трепанации с ее мужем произошли «непоправимые вещи, в том числе связанные с речью и памятью». Она допускала, что трагедия произошла из-за «предрасположенности сосудов» и трудоголизма.

Последние годы Клюшникова не жила с тяжелобольным мужем, однако она и сын артиста регулярно его навещали. Мама актера Ольга Янина рассказывала, что именно Дарья оплачивала большую часть расходов на лечение. В последнее время актер проживал вместе со своей матерью, но жена помогала материально и регулярно навещала его.

В мае 2020 года Янин начал вставать на ноги, сообщила Ольга Янина телеканалу НТВ. По ее словам, актер перенес множество операций и «вообще первое время не разговаривал».

«Сейчас уже встает, улыбается. Много занимается на тренажерах. Он может сказать мне приятные ласковые слова», — рассказывала женщина.

Янина обратила внимание, что Алексей — инвалид первой группы. Она подчеркнула, что о полном выздоровлении сына речи не идет. Женщина отметила, что в месяц на лечение актера уходит более 100 тысяч рублей.

«Питание, сиделки, лекарства недешево обходятся», — добавила она.

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