Актёр Алексей Янин начал вставать на ноги после инсульта

https://static.news.ru/photo/25e77946-9e5d-11ea-b7c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: kinopoisk.ru

Российский актёр Алексей Янин, который пять лет назад пережил инсульт, начал вставать на ноги.

Об этом рассказала его мать Ольга Янина телеканалу НТВ. По её словам, актёр перенёс множество операций и «вообще первое время не разговаривал».

Сейчас уже встаёт, улыбается. Много занимается на тренажёрах. Он может сказать мне приятные ласковые слова, — сообщила женщина.

По её словам, Алексей — инвалид первой группы. Она подчеркнула, что о полном выздоровлении на данный момент речи не идёт. Ольга рассказала, что в месяц на лечение сына уходит более 100 тысяч рублей.

Питание, сиделки, лекарства недёшево обходятся, — поделилась мать актёра.

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