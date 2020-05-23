Актёр Алексей Янин начал вставать на ноги после инсульта

Российский актёр Алексей Янин, который пять лет назад пережил инсульт, начал вставать на ноги.
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Сейчас уже встаёт, улыбается. Много занимается на тренажёрах. Он может сказать мне приятные ласковые слова, — сообщила женщина.
По её словам, Алексей — инвалид первой группы. Она подчеркнула, что о полном выздоровлении на данный момент речи не идёт. Ольга рассказала, что в месяц на лечение сына уходит более 100 тысяч рублей.
Питание, сиделки, лекарства недёшево обходятся, — поделилась мать актёра.
Ранее NEWS.ru писал о том, что французский актёр Венсан Кассель стал участником дорожно-транспортного происшествия. Артист получил травмы.
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