Венсан Кассель попал в аварию

Французский актёр стал участником дорожно-транспортного происшествия. Артист получил травмы.
Кассель 20 мая упал со скутера на юго-западе Франции, сообщает The Mirror. При падении он ударился лицом.
Позже в Instagram артист опубликовал кадры, на которых у него синяк под глазом, а лоб обмотан бинтами.
Я жив, мерси, — успокоил своих подписчиков актёр.
В январе Венсан Кассель представил в Москве новый фильм «Особенные». Компанию ему составили режиссёры фильма Эрик Толедано и Оливье Накаш, которые также известны работой над комедией «1+1», писал NEWS.ru.
Добавьте наши новости в избранные источники