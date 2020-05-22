Венсан Кассель попал в аварию

https://static.news.ru/photo/713f21be-9c3c-11ea-8e71-fa163e074e61_660.jpg Венсан Кассель Фото: imago stock&people/Global Look Press

Французский актёр стал участником дорожно-транспортного происшествия. Артист получил травмы.

Кассель 20 мая упал со скутера на юго-западе Франции, сообщает The Mirror. При падении он ударился лицом.

Позже в Instagram артист опубликовал кадры, на которых у него синяк под глазом, а лоб обмотан бинтами.

Я жив, мерси, — успокоил своих подписчиков актёр.

В январе Венсан Кассель представил в Москве новый фильм «Особенные». Компанию ему составили режиссёры фильма Эрик Толедано и Оливье Накаш, которые также известны работой над комедией «1+1», писал NEWS.ru.