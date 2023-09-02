«Леша жив»: жена актера Алексея Янина рассказала об ошибке врачей Жена актера Алексея Янина опровергла смерть мужа

Врачи НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского по ошибке сообщили о смерти актера Алексея Янина, сообщила его жена Дарья Янина в соцсетях. По ее словам, муж действительно находится в тяжелом состоянии, но жив.

Друзья. Это просто крик души. Сегодня с нашей семьей произошла чудовищная, жестокая ситуация. Новость, которую мы получили утром от представителей НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского оказалась ошибкой. Леша действительно находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации в коме, но он жив, — написала Дарья в соцсетя.

Ранее сообщалось, что актер театра и кино Алексей Янин якобы скончался в возрасте 40 лет. В 2015 году артист перенес обширный инсульт, после которого его парализовало.

Первую роль в кино Янин сыграл в 2002 году, снявшись в первом сезоне сериала «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...». Также известен по работе в проектах «Фурцева», «Судья», «Клуб», «Опережая выстрел», «Одноклассницы», «С любимыми не расстаются», «Сильнее судьбы».

Актер был принят в РАМТ в 2004 году, на сцене которого запомнился в роли Карраско в «Дон Кихоте», Петра в «Бесах» и принца в «Золушке».

По данным СМИ, в последние годы за артистом ухаживали мать и отчим. В мае 2020 года мать актера Ольга Янина рассказывала, что спустя пять лет после перенесенного инсульта сын начал вставать на ноги, перед этим он перенес множество операций и первое время не мог разговаривать. Мать подчеркивала, что актер является инвалидом первой группы, и о полном выздоровлении речи не шло. Она рассказывала, что в месяц на лечение сына уходило более 100 тысяч рублей.