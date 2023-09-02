Умер звезда сериала «Все мужики сво...» Актер Алексей Янин умер в возрасте 40 лет от последствий тяжелого инсульта

Фото: t.me/ramteatr

Алексей Янин

Актер театра и кино Алексей Янин скончался в возрасте 40 лет, сообщили Telegram-канале Российского Молодежного театра (РАМТ). В 2015 году артист перенес обширный инсульт, после которого его парализовало.

Последние восемь лет Алексей боролся с последствиями тяжелого инсульта, в марте ему исполнилось всего 40, — сообщили в РАМТ.

О времени и месте прощания объявят дополнительно, добавили в театре.

Первую роль в кино Янин сыграл в 2002 году, снявшись в первом сезоне сериала «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...». Также известен по работе в проектах «Фурцева», «Судья», «Клуб», «Опережая выстрел», «Одноклассницы», «С любимыми не расстаются», «Сильнее судьбы».

Актер был принят в РАМТ в 2004 году, на сцене которого запомнился в роли Карраско в «Дон Кихоте», Петра в «Бесах» и принца в «Золушке».

По данным СМИ, в последние годы за артистом ухаживали мать и отчим. В мае 2020 года мать актера Ольга Янина рассказывала, что спустя пять лет после перенесенного инсульта сын начал вставать на ноги, перед этим он перенес множество операций и первое время не мог разговаривать. Мать подчеркивала, что актер является инвалидом первой группы, и о полном выздоровлении не шло речи. Она рассказывала, что в месяц на лечение сына уходило более 100 тысяч рублей.