Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Андрей Бабенко

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Актер сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Ментовские войны» Андрей Бабенко умер в возрасте 47 лет, сообщает портал «Кино-театр.ру». По информации портала, он ушел из жизни 24 июля, причина смерти актера не называется.

Андрей Бабенко родился в декабре 1975 года. Служил в Мурманском областном драматическом театре, в дальнейшем переехал в Санкт-Петербург. Зрителям наиболее известен по эпизодическим ролям в сериалах «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей», «Морские дьяволы, «Ментовские войны» и другие.

Ранее стало известно о том, что народная артистка России Нина Дробышева ушла из жизни в 84 года. Причина смерти артистки не называется. В начале июля в возрасте 82 лет умер актер и театральный режиссер Алексей Кузнецов, известный по ряду ролей в кино, включая роль герцога Бекингема в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера», Николая Кирсанова в «Отцах и детях» и Сергея Кузнецова в «Зеленом огоньке».

25 июля в московской поликлинике на Рижском проспекте во время приема у врача умер режиссер Михаил Мамедов. По данным СМИ, предварительной причиной смерти 71-летнего кинематографиста стала сердечная недостаточность.