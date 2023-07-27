Умерла народная артистка России Нина Дробышева

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Народная артистка России Нина Дробышева

Народная артистка России Нина Дробышева ушла из жизни в 84 года, сообщается в Telegram-канале Театра имени Моссовета. Причина смерти артистки не называется.

Работы Нины Ивановны на моссоветовской сцене стали легендами и вошли в историю отечественного театра. Ее роли на экране навсегда в золотом фонде кинематографа. Потеря невосполнима. Скорбим. Соболезнуем родным и близким. О прощании будет сообщено отдельно, — указано в сообщении.

Дробышева работала в Театре имени Моссовета с 1962 года. Также в послужном списке актрисы значатся работы в более чем 20 советских и российских фильмах.

25 июля Telegram-канал SHOT сообщил, что в московской поликлинике на Рижском проспекте во время приема у врача умер режиссер Михаил Мамедов. По данным канала, предварительной причиной смерти 71-летнего кинематографиста стала сердечная недостаточность.

В начале июля в возрасте 82 лет умер актер и театральный режиссер Алексей Кузнецов, известный по ряду ролей в кино, включая роль герцога Бекингема в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера», Николая Кирсанова в «Отцах и детях» и Сергея Кузнецова в «Зеленом огоньке».