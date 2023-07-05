Умер актер Алексей Кузнецов, сыгравший в «Трех мушкетерах» Бекингема

Фото: ИТАР-ТАСС/ Максим Шеметов

Актер и театральный режиссер Алексей Кузнецов скончался в возрасте 82 лет, сообщили в Театре имени Вахтангова, где он трудился свыше полувека. Причины смерти не разглашаются.

Информация о времени и месте прощания появится позднее. Кузнецов был известен по ряду ролей в кино, включая роль герцога Бекингема в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера», Николая Кирсанова в «Отцах и детях» и Сергея Кузнецова в «Зеленом огоньке».

В Театре имени Вахтангова Алексей Кузнецов сыграл множество ролей в различных постановках, таких как «Евгений Онегин» (в роли Дмитрия Ларина, отца главной героини), «Улыбнись нам, Господи» (в роли раввина Авиэзера), и «Стефан Цвейг. Новеллы» (в роли N.N.). Он также был режиссером спектаклей «Неосторожная актриса» и «Фальшивая нота».

Родившийся в Москве в 1941 году в семье актеров, Кузнецов закончил Театральный институт имени Щукина в 1964 году, после чего присоединился к Театру имени Вахтангова. Его первая роль в кино состоялась в 1954 году в фильме «Аттестат зрелости». Он также преподавал сценическую речь в Театральном институте имени Щукина. За свою карьеру он был удостоен званий Заслуженного артиста РСФСР и Заслуженного деятеля искусств России.

Ранее сообщалось, что актер Валерий Громовиков скончался на 78-м году жизни. Артист известен широкому кругу зрителей благодаря ролям в сериалах «Интерны», «Глухарь», «Не родись красивой» и «Счастливы вместе». Всего в послужном списке Громовикова значатся более 160 фильмов и сериалов.