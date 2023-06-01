Скончался актер из «Интернов» Умер актер из «Интернов» и «Счастливы вместе» Валерий Громовиков

Фото: Хабаровский ТЮЗ

Валерий Громовиков

Актер Валерий Громовиков скончался 30 мая на 78-м году жизни, сообщила «Российская газета». Артист известен широкому кругу зрителей благодаря ролям в сериалах «Интерны», «Глухарь», «Не родись красивой» и «Счастливы вместе». Всего в послужном списке Громовикова значатся более 160 фильмов и сериалов.

Причина смерти актера не называлась. Дата и место похорон Громовикова, долгое время служившего в Хабаровском ТЮЗе, также не озвучивались.

До этого в Москве на 63-м году жизни умер актер Николай Шатохин, запомнившийся зрителям по ролям в сериалах «Каменская» и «Склифосовский». Артист скончался в больнице из-за COVID-19.

Ранее на 74-м году жизни умер советский актер Олег Севастьянов, сыгравший в телефильмах «Бронзовая птица» и «12 стульев». Артист скончался 10 мая 2023 года.

8 мая на 82-м году жизни скончался актер театра и кино Сергей Дрейден. Причины смерти артиста не называются. Зрителям он знаком по ролям в таких кинокартинах, как «Папа», «Блокадный дневник» и «Танк „Клим Ворошилов“ — 2».